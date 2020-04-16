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В Китае опасаются новой вспышки Covid-19 из-за тех, кто приезжает из России
Китайская служба Би-би-си установила, что по состоянию на 15 апреля из России в Китай приехал 541 человек, заразившийся коронавирусом. Это более трети случаев, когда заболевание было завезено из-за рубежа.
Все пассажиры, приехавшие из России, - граждане Китая, большинство из которых - частные торговцы, работающие на московских рынках.
Сейчас между Китаем и Россией есть только один авиарейс в неделю. Китай также временно закрыл все сухопутные переходы через границу с Россией.
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16 апреля 2020
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