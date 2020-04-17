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Карантин на Антарктиде. Как живет последний континент без коронавируса
Антарктида - единственный континент, где нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом.
Доступ к медицине и необходимому оборудованию там ограничен, и распространение вируса могло бы привести к серьезным последствиям.
О том, что происходит на континенте, рассказывают жители чилийской антарктической станции.
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17 апреля 2020
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