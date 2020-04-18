Благодатный огонь 2020: как проходила церемония без паломников
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Благодатный огонь 2020: церемония без паломников

Ежегодно десятки тысячи паломников собираются в старом городе Иерусалима, чтобы посмотреть на чудо - схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня. Но в этом году церемония выглядит не так, как обычно.

Пустынные улицы Иерусалима и доставка огня прямо в аэропорт - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 18 апреля 2020
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