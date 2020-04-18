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Видео
Благодатный огонь 2020: церемония без паломников
Ежегодно десятки тысячи паломников собираются в старом городе Иерусалима, чтобы посмотреть на чудо - схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня. Но в этом году церемония выглядит не так, как обычно.
Пустынные улицы Иерусалима и доставка огня прямо в аэропорт - в видео Русской службы Би-би-си.
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18 апреля 2020
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