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Видео
Чеснок, коровья моча и другие мифы о лечении Covid-19
Интернет полон советов о том, как предотвратить заражение или вылечить коронавирус. Поскольку Covid-19 еще недостаточно изучен, мифов вокруг него множество. Правда ли, что чеснок лечит Covid-19? Можно ли заразиться через комариный укус? Разбираем эти и другие научно не подтвержденные советы в видео.
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20 апреля 2020
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