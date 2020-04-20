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Видео
Карантин в картинках: израильская художница рисует жизнь в изоляции
"Ощущение того, что все происходит сегодня, и сегодня - это твой самый важный день!" - Соня Коршенбойм рисует добрые иллюстрации о карантине и устраивает выставки во дворе для соседей.
Видео с камер наблюдения, уединение и драки за яйца как вдохновение - в видео Русской службы Би-би-си.
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20 апреля 2020
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