Карантин в картинках: израильская художница рисует жизнь в изоляции
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Карантин в картинках: израильская художница рисует жизнь в изоляции

"Ощущение того, что все происходит сегодня, и сегодня - это твой самый важный день!" - Соня Коршенбойм рисует добрые иллюстрации о карантине и устраивает выставки во дворе для соседей.

Видео с камер наблюдения, уединение и драки за яйца как вдохновение - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 20 апреля 2020
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