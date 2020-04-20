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Акции протеста против карантина в России и в мире
Несколько сотен людей вышло на митинг против карантина в Северной Осетии. Протестующие были недовольны потерей работы и недостатком информации о зараженных.
Они дошли до здания правительства Северной Осетии, а в какой-то момент в ОМОН полетели камни и начались задержания.
Это не первый раз, когда люди вышли на улицы против изоляции - такие протесты проходят в разных странах мира.
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20 апреля 2020
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