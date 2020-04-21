"Я думала, что больше не могу". Медсестра о борьбе с коронавирусом в Лондоне
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"Я думала, что больше не могу". Медсестра о борьбе с Covid-19 в Лондоне

В британских больницах лечат тысячи пациентов, зараженных коронавирусом. Коронавирус очень заразен, так что медработники каждый день рискуют заразиться. При этом многие жалуются, что не хватает масок и комбинезонов.

Медсестра-анеcтезист Катерина Седра из Эстонии проработала три недели в лондонской больнице Сент-Джордж в преддверии пика коронавируса. Она рассказала Русской службе Би-би-си о том, каково это - работать в эти дни на передовой борьбы с вирусом.

  • 21 апреля 2020
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