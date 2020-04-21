Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Я думала, что больше не могу". Медсестра о борьбе с Covid-19 в Лондоне
В британских больницах лечат тысячи пациентов, зараженных коронавирусом. Коронавирус очень заразен, так что медработники каждый день рискуют заразиться. При этом многие жалуются, что не хватает масок и комбинезонов.
Медсестра-анеcтезист Катерина Седра из Эстонии проработала три недели в лондонской больнице Сент-Джордж в преддверии пика коронавируса. Она рассказала Русской службе Би-би-си о том, каково это - работать в эти дни на передовой борьбы с вирусом.
-
21 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне