Дэмьен Херст написал картину в поддержу врачей. Ее можно скачать бесплатно
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Дэмьен Херст написал картины в поддержку врачей.

Британский художник Дэмьен Херст - один из самых богатых в мире. Он создал две картины, чтобы поддержать людей во время коронавируса.

Одна из картин выставлена на продажу. Все собранные средства Херст планирует перевести в фонд британской Национальной системы здравоохранения (NHS).

Другую картину - радугу из бабочек - каждый может скачать бесплатно. Она символизирует надежду.

  • 21 апреля 2020
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