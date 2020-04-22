Самоизоляция в искусстве
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Художник Сергей Пронин решил самоизолироваться в галерее

Как и многие музеи в России, Пушкинская галерея в городе Железноводске закрыта на карантин. Но жизнь здесь не остановилась.

Живописец Сергей Пронин решил самоизолироваться в галерее в компании лишь одной канарейки. С разрешения администрации здесь он ночует, готовит себе еду и пишет картины.

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У художника очень много планов – он собирается написать серию картин про саму Пушкинскую галерею и написать портрет Айседоры Дункан, которая в начале 1920 года танцевала на сцене галереи.

  • 22 апреля 2020
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