Подкаст "Что это было". Куда падают нефть и рубль?
К концу недели цены на нефть наконец прекратили свое бесконечное, как казалось, падение и даже отыграли несколько процентов. Нефть дешевела несколько дней подряд, после того как в понедельник на Нью-Йоркской бирже случился обвал майских нефтяных фьючерсов.
Корреспонденты отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина и Сергей Козловский объясняют, почему события на нефтяном рынке не привели к обвалу рубля и на какой срок хватит накопленных российским правительством запасов, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
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23 апреля 2020
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