Домой к волонтерам: как переживают карантин жители интернатов?
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Домой к волонтерам: как переживают карантин жители интернатов?

Свете 24 года, но ее жизнь обычно совсем не похожа на жизнь молодой девушки. Они живет в психоневрологическом интернате. На время карантина Света переехала из своей комнаты в психоневрологическом интернате домой к волонтеру Вике. Теперь каждый день они вместе занимаются зарядкой в Zoom, делают красивый макияж и играют с собакой.

В одном интернате может жить несколько сотен людей - изолироваться там полностью почти невозможно. Поэтому в начале марта минтруд, минздрав, минпросвещения и Роспотребнадзор рекомендовали властям всех регионов на время карантина передавать детей и взрослых из интернатов на квартиры сопровождаемого проживания НКО, волонтерам домой и в семьи.

Автор видео - Злата Онуфриева.

  • 24 апреля 2020
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