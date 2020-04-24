Домой к волонтерам: как переживают карантин жители интернатов?
Свете 24 года, но ее жизнь обычно совсем не похожа на жизнь молодой девушки. Они живет в психоневрологическом интернате. На время карантина Света переехала из своей комнаты в психоневрологическом интернате домой к волонтеру Вике. Теперь каждый день они вместе занимаются зарядкой в Zoom, делают красивый макияж и играют с собакой.
В одном интернате может жить несколько сотен людей - изолироваться там полностью почти невозможно. Поэтому в начале марта минтруд, минздрав, минпросвещения и Роспотребнадзор рекомендовали властям всех регионов на время карантина передавать детей и взрослых из интернатов на квартиры сопровождаемого проживания НКО, волонтерам домой и в семьи.
Автор видео - Злата Онуфриева.
-
24 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне