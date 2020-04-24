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Рамадан 2020. Как прошел первый день
В ночь на 24 апреля наступил месяц мусульманского поста Рамадан.
Многие мечети были закрыты или работали в ограниченном режиме. Из-за эпидемии в некоторых мусульманских странах были ужесточены карантинные меры. Муфтии и имамы призвали верующих молиться из дома.
Как проходил первый день Рамадана в разных странах - в видео Русской службы Би-би-си.
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24 апреля 2020
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