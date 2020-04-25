Лондон на карантине, часть 5. Как приспосабливается бизнес
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Лондон на карантине, часть 5. Как приспосабливается бизнес

Лондон уже месяц на карантине. Жители британской столицы готовятся к новой жизни надолго и адаптируют свой бизнес как могут, чтобы пережить сложный период.

Наш корреспондент Бен Тавенер продолжает свой видеоблог рассказами о том, как один польский ресторан решил выжить, как парламент шагает в XXI век и как один дрэг-комик теперь ведет свои шоу из гостиной.

  • 25 апреля 2020
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