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Лондон на карантине, часть 5. Как приспосабливается бизнес
Лондон уже месяц на карантине. Жители британской столицы готовятся к новой жизни надолго и адаптируют свой бизнес как могут, чтобы пережить сложный период.
Наш корреспондент Бен Тавенер продолжает свой видеоблог рассказами о том, как один польский ресторан решил выжить, как парламент шагает в XXI век и как один дрэг-комик теперь ведет свои шоу из гостиной.
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25 апреля 2020
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