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Беларусь ударила субботником по коронавирусу
Несмотря на пандемию, около 2,3 млн белорусов приняли участие в общереспубликанском субботнике. Эта традиция осталась со времен СССР.
Деньги, заработанные во время субботника, потратят не на медицину. Средства пойдут на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство мест воинской славы и расширение Национального художественного музея до "художественного квартала".
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25 апреля 2020
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