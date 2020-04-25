Беларусь вдарила субботником по коронавирусу
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Беларусь ударила субботником по коронавирусу

Несмотря на пандемию, около 2,3 млн белорусов приняли участие в общереспубликанском субботнике. Эта традиция осталась со времен СССР.

Деньги, заработанные во время субботника, потратят не на медицину. Средства пойдут на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство мест воинской славы и расширение Национального художественного музея до "художественного квартала".

  • 25 апреля 2020
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