Беларусь ударила субботником по коронавирусу

Акции протеста против карантина в России и в мире

Несколько сотен людей вышло на митинг против карантина в Северной Осетии. Протестующие были недовольны потерей работы и недостатком информации о зараженных. Это не первый раз, когда люди вышли на улицы против изоляции - такие протесты проходят в разных странах мира.