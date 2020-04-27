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Видео
"Победить огромного коронавируса!" Как видят жизнь при пандемии дети
Острые зубы, страшные глаза, много рук – как представляют коронавирус дети? Мы попросили их нарисовать то, как изменился мир из-за пандемии, и вот, что получилось.
В проекте принимали участие дети из России и Великобритании.
Анимация: Татьяна Оспенникова
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27 апреля 2020
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