"Победить огромного коронавируса!" Как видят жизнь при пандемии дети
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"Победить огромного коронавируса!" Как видят жизнь при пандемии дети

Острые зубы, страшные глаза, много рук – как представляют коронавирус дети? Мы попросили их нарисовать то, как изменился мир из-за пандемии, и вот, что получилось.

В проекте принимали участие дети из России и Великобритании.

Анимация: Татьяна Оспенникова

  • 27 апреля 2020
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