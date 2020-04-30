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Зеленский год на посту президента Украины. Чем он запомнился?
Комик Владимир Зеленский ровно год назад официально стал победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре он одержал убедительную победу над Петром Порошенко, набрав 73% голосов.
Свое президентство Зеленский начал с исторической победы его партии на парламентских выборах в Верховной Раде. Затем впервые за 3 года собрались на встречу лидеры "нормандской четверки".Чем еще запомнился Зеленский - смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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30 апреля 2020
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