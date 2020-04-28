Порка за нарушение карантина
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Порка за нарушение карантина

На юге Колумбии в городе Кумбаль представители коренного населения нашли свой способ остановить распространение коронавируса.

Всех нарушителей карантина, по решению главы общины, могут прилюдно выпороть кнутом и отправить на общественные работы. Такое суровое наказание может быть применено не только к членам конкретной общины, но и к обычным горожанам.

Полиция также может оштрафовать людей, находящихся на улице без специального разрешения.

Карантин в Колумбии был введен 25 марта.

В стране зарегистрировано более 5 тысяч заболевших COVID-19.

  • 28 апреля 2020
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