Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Порка за нарушение карантина
На юге Колумбии в городе Кумбаль представители коренного населения нашли свой способ остановить распространение коронавируса.
Всех нарушителей карантина, по решению главы общины, могут прилюдно выпороть кнутом и отправить на общественные работы. Такое суровое наказание может быть применено не только к членам конкретной общины, но и к обычным горожанам.
Полиция также может оштрафовать людей, находящихся на улице без специального разрешения.
Карантин в Колумбии был введен 25 марта.
В стране зарегистрировано более 5 тысяч заболевших COVID-19.
-
28 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне