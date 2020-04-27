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Супергерои карантина: Бэтмен - уборщик и Дарт Вейдер - курьер на улицах Лиссабона
В одном из районов Лиссабона работники городских служб, продолжающие трудиться в карантин, надели костюмы супергероев. Идея принадлежит главе районного совета. Сам он нарядился Человеком-пауком.
Цель акции - привлечь внимание общества и отдать должное людям, которые продолжают работать несмотря на пандемию.
Карантин в Португалии продолжается с 18 марта.
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27 апреля 2020
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