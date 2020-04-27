Бэтмен - уборщик, Дарт Вейдер - курьер: как cупергерои следят за порядком в Лиссабоне
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Супергерои карантина: Бэтмен - уборщик и Дарт Вейдер - курьер на улицах Лиссабона

В одном из районов Лиссабона работники городских служб, продолжающие трудиться в карантин, надели костюмы супергероев. Идея принадлежит главе районного совета. Сам он нарядился Человеком-пауком.

Цель акции - привлечь внимание общества и отдать должное людям, которые продолжают работать несмотря на пандемию.

Карантин в Португалии продолжается с 18 марта.

  • 27 апреля 2020
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