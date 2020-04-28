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Как аккордеонистка-перебежчица из КНДР стала звездой телешоу в Южной Корее
Когда-то Ю Хун Джо играла на аккордеоне в патриотическом ансамбле в Cеверной Корее. 15 лет назад она бежала в Южную Корею, и теперь ведет там телевизионное шоу, посвященное перебежчикам.
Она до сих пор плачет, слушая их истории. Ю Хун Джо считает Южную Корею своей родиной и только когда играет на аккордеоне, снова становится перебежчицей.
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28 апреля 2020
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