Как северокорейская перебежчица стала звездой YouTube
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Как северокорейская перебежчица стала звездой YouTube

Нара Кан бежала из Северной Кореи пять лет назад. Она говорит, что там у нее было почти все, а семья относилась к верхушке среднего класса.

В Южной Корее она ведет YouTube-шоу, где отвечает на вопросы о своей бывшей родине. У нее более 120 тысяч подписчиков и множество поклонников в "Инстаграме".

  • 22 мая 2020
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