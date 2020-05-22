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Как северокорейская перебежчица стала звездой YouTube
Нара Кан бежала из Северной Кореи пять лет назад. Она говорит, что там у нее было почти все, а семья относилась к верхушке среднего класса.
В Южной Корее она ведет YouTube-шоу, где отвечает на вопросы о своей бывшей родине. У нее более 120 тысяч подписчиков и множество поклонников в "Инстаграме".
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22 мая 2020
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