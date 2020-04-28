Как я пробовала быть волонтером у "Единой России" и Егора Жукова
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Как я пробовала быть волонтером у "Единой России" и Егора Жукова

После введения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса в России, как и во всем мире, появилось много волонтерских движений. Некоторые организуют отдельные активисты и благотворительные фонды, другие - связаны с политикой.

В Москве большинство проектов координируют провластные организации. Но и оппозиционные политики не остаются в стороне.

Продюсер Русской службы Би-би-си Катерина Седлярова попробовала быть волонтером в организации, связанной с "Единой Россией", а также поучаствовала в волонтерском движении Егора Жукова, фигуранта "Московского дела", который в будущем планирует стать президентом страны.

  • 28 апреля 2020
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