Малый бизнес отвечает Владимиру Путину

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Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин сначала объявил апрель, а затем и часть мая, нерабочими, но уточнил, что заработная плата сотрудников должна быть сохранена.

Многие предприниматели признаются, что не могут выполнить это поручение. Если компании не работают – то нет и денег. Малый бизнес нуждается в дополнительной поддержке от государства, потому что той, которая есть – недостаточно. Русская служба Би-би-си поговорила с бизнесменами о том, как выживают они и люди, которые у них работают.