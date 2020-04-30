Работа из дома и боли в спине: советы физиотерапевта
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Работа из дома и боли в спине: советы физиотерапевта

Миллионы людей по всему миру сейчас работают из дома. Кто-то превращает свою спальню в офис, а кто-то работает, сидя на диване.

Именно отсутствие постоянного рабочего места у вас дома может нанести вашему телу наибольший вред.

Как небольшие изменения в привычной организации работы за компьютером помогут избавиться от болей в спине, рассказывает физиотерапевт Алиша Мерчант.

  • 30 апреля 2020
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