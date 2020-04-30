"Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду". Как живут мигранты в России во время пандемии
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"Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду". Как живут мигранты в России во время пандемии

В России живет больше десяти миллионов мигрантов, большинство из них - из стран СНГ. Из-за пандемии многие из них лишились работы.

Власти разрешили трудовым мигрантам временно не платить за патенты на работу, но этой помощи хватает далеко не всем.

Как живут мигранты в России во время коронавируса - смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 30 апреля 2020
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