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"Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду". Как живут мигранты в России во время пандемии
В России живет больше десяти миллионов мигрантов, большинство из них - из стран СНГ. Из-за пандемии многие из них лишились работы.
Власти разрешили трудовым мигрантам временно не платить за патенты на работу, но этой помощи хватает далеко не всем.
Как живут мигранты в России во время коронавируса - смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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30 апреля 2020
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