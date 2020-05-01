Спорт на карантине. Как спортсмены тренируются дома

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Видео
Бассейн на кухне, футбольное поле в прихожей: как спортсмены тренируются на карантине
В условиях карантина и пандемии профессиональные спортсмены вынуждены поддерживать форму дома, а не в спортзалах и на стадионах. Ограничения в разных странах отличаются, поэтому отличаются и методы тренировок в новых условиях.
Русская служба Би-би-си собрала видео из соцсетей спортсменов из разных стран о том, как они тренируются в изоляции.
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1 мая 2020
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