Спорт на карантине. Как спортсмены тренируются дома
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Бассейн на кухне, футбольное поле в прихожей: как спортсмены тренируются на карантине

В условиях карантина и пандемии профессиональные спортсмены вынуждены поддерживать форму дома, а не в спортзалах и на стадионах. Ограничения в разных странах отличаются, поэтому отличаются и методы тренировок в новых условиях.

Русская служба Би-би-си собрала видео из соцсетей спортсменов из разных стран о том, как они тренируются в изоляции.

  • 1 мая 2020
Go to next video: Как держать себя в форме в условиях самоизоляции: занятия спортом дома