Подкаст “Что это было”. Спецвыпуск: в поисках изобретательницы санитайзера
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Подкаст "Что это было". Спецвыпуск: в поисках изобретательницы санитайзера

Жизнь в разгар пандемии трудно представить без санитайзера - бутылочки с жидкостью для очистки рук. Но кому мы обязаны изобретением этого средства? Корреспондент Русской службы Би-би-си Сева Бойко пустился на поиски женщины, которую уже успели окрестить невоспетой героиней борьбы с коронавирусом.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 30 апреля 2020
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