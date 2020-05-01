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"Такое было, когда начался штурм Грозного". Врач из Москвы о работе в пандемию
Михаил Кецкало, бывший военный врач, сейчас работает в 52-ой больнице в Москве. Она является одной из крупнейших в столице и в числе первых начала прием пациентов с Covid-2019.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 100 тысяч.
Больше половины их них - в Москве.
Кецкало рассказал о том, как работает в условиях пандемии.
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1 мая 2020
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