"Такое было, когда был штурм Грозного". Врач из Москвы о работе в пандемию
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"Такое было, когда начался штурм Грозного". Врач из Москвы о работе в пандемию

Михаил Кецкало, бывший военный врач, сейчас работает в 52-ой больнице в Москве. Она является одной из крупнейших в столице и в числе первых начала прием пациентов с Covid-2019.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 100 тысяч.

Больше половины их них - в Москве.

Кецкало рассказал о том, как работает в условиях пандемии.

  • 1 мая 2020
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