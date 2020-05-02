Балкон как сцена. Как 68-летняя женщина стала звездой уличных танцев на карантине

Год Зеленского на посту президента Украины. Самые яркие моменты

Год назад ЦИК Украины официально признала Владимира Зеленского победителем президентских выборов. За это время он успел несколько раз сменить кабмин, обменять десятки пленных, стать героем мемов и это еще не все.