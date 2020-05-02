Звезда уличных танцев – в 68 лет. Видео
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Балкон как сцена. Как 68-летняя женщина стала звездой уличных танцев на карантине

Яэль и Зохар - соседи, но познакомились только во время карантина. “Это все благодаря “короне”, есть и какие-то хорошие стороны”, – признается Яэль.

“Моя девушка шепнула мне, посмотри на женщину с балкона, как она танцует… Мы были все на расстоянии, но как будто все равно вместе. Как другая форма объятий” – вспоминает Зохар.

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  • 2 мая 2020
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