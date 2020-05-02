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Зоопарки и собачьи салоны: Чехия смягчает меры по борьбе с Covid-19
Чешское правительство в начале пандемии ограничило массовые мероприятия, закрыло школы, кафе и рестораны, большинство магазинов и обязало граждан носить маски в общественных местах.
Однако власти решили, что распространение коронавируса под контролем и начали ослаблять карантин.
В стране уже можно ходить в спортзал, на фермерский рынок или в зоопарк. Русская служба Би-би-си спросила у чехов, что им уже можно - и с какими ограничениями.
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2 мая 2020
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