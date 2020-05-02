Зоопарки и собачьи салоны: Чехия смягчает меры по борьбе с Covid-19

"Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду". Как живут мигранты в России во время пандемии

Из-за пандемии многих мигрантов, кто работал официально, отправили в неоплачиваемый отпуск. Как они живут во время карантина и кто им помогает.