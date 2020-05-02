Лондон на карантине: День рождения в локдауне
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Лондон на карантине: День рождения в локдауне, возвращение Бориса и конец терпения

Пошла уже пятая неделя карантина в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от Covid-19, вернулся на работу и дал понять, что власти думают о смягчении режима карантина. Но сколько еще придется ждать?

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер продолжает свой видеоблог, он рассказывает о том, как это – провести день рождения на карантине и как из-за локдауна терпение у многих начинает заканчиваться.

  • 2 мая 2020
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