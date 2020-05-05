Перекати-поле атакует водителей
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Перекати-поле атакует водителей

Необычный смерч в штате Вашингтон.

В воздушное завихрение попали сотни клубков перекати-поля.

Журналисту Мэтту Макнайту удалось снять это уникальное явление на видео.

  • 5 мая 2020
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