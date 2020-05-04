Как организовать безопасный протест? Митинги в Тель-Авиве против коалиции Нетаньяху и Ганца
Несмотря на карантин, израильтяне отстаивают право выходить на демократические протесты. Каждую субботу более тысячи человек собираются на митинги - с соблюдением дистанции.
Так называемое движение "Черный флаг" протестует против создания нового коалиционного правительства действующего премьера Беньямина Нетаньяху с партией его бывшего соперника Бенни Ганца. Верховный суд Израиля рассматривает законность соглашения между партиями.
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Демонстранты соблюдают правило социального дистанцирования и другие предписания минздрава. Протесты – практически единственные массовые мероприятия, которые не были запрещены в Израиле при пандемии. Полиция требовала ограничить возможности проведения митингов, но власти Израиля отклонили запрос.
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4 мая 2020