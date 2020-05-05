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В ЮАР низкая смертность из-за коронавируса. Почему?
В Южно-Африканской республике, по данным на 5 мая 2020, от коронавируса погибли 138 человек при 58 миллионах человек населения. Уровень смертности в ЮАР значительно ниже, чем во многих странах Европы.
В республике уже начинают постепенно ослаблять карантин.
Би-би-си объясняет, как такой большой стране с высоким уровнем социального неравенства и проблемами с экономикой удалось защититься от пандемии.
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5 мая 2020
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