В ЮАР низкая смертность из-за коронавируса. Почему?
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В ЮАР низкая смертность из-за коронавируса. Почему?

В Южно-Африканской республике, по данным на 5 мая 2020, от коронавируса погибли 138 человек при 58 миллионах человек населения. Уровень смертности в ЮАР значительно ниже, чем во многих странах Европы.

В республике уже начинают постепенно ослаблять карантин.

Би-би-си объясняет, как такой большой стране с высоким уровнем социального неравенства и проблемами с экономикой удалось защититься от пандемии.

  • 5 мая 2020
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