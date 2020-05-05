Любитель ракет, шляп и русских коней. Ким Чен Ын жив?

Военный парад в КНДР накануне Олимпиады

Традиционный военный парад в Северной Корее, который вот уже 40 лет проходит 25 апреля, в этом году был перенесен на 8 февраля. КНДР считает проведение парада "сугубо внутренним делом страны", в то время как остальные государства восприняли это как агрессию. Ранее Северная Корея наряду с другими 193 странами поддержала олимпийское перемирие.