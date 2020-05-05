Любитель ракет, шляп и русских коней. Ким Чен Ын жив?
Лидер КНДР Ким Чен Ын, как утверждают северокорейские СМИ, появился на публике после длительного отсутствия. Государственное информагентство ЦТАК показало кадры посещения лидером страны завода фосфорных удобрений. До этого никаких снимков Кима не было 20 дней.
Он не присутствовал на важном для страны празднике "День солнца" в честь дня рождения дедушки Кима и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Это породило волну слухов о состоянии его здоровья.
Ким правит КНДР с 2011 года, продолжая жесткую политику своего отца: репрессию граждан страны и казни должностных лиц. А чем он выделяется? Об этом в видео Русской службы Би-би-си.
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5 мая 2020
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