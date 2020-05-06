Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Петербург без огней: из-за пандемии в городе отключили ночную подсветку
Санкт-Петербург с 1 мая прекратил ночную подсветку исторических зданий. Из-за коронавируса в городе нет туристов, а местные жители сидят по домам.
Кроме того, мера позволит сэкономить.
Ночной подсветки не будет в Петербурге три месяца - до августа 2020.
-
6 мая 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне