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Петербург без огней: из-за пандемии в городе отключили ночную подсветку

Санкт-Петербург с 1 мая прекратил ночную подсветку исторических зданий. Из-за коронавируса в городе нет туристов, а местные жители сидят по домам.

Кроме того, мера позволит сэкономить.

Ночной подсветки не будет в Петербурге три месяца - до августа 2020.

  • 6 мая 2020
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