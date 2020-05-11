Животные в городах становятся все смелее
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Карантин и животные: как звери захватывают опустевшие города

Пока жители большинства городов сидят дома на карантине, животные набираются храбрости и постепенно осваивают новые территории.

Птицы, лисицы, овцы, дикие свиньи и крысы открывают для себя опустевшие улицы и парки.

Русская служба Би-би-си сделала подборку.

  • 11 мая 2020
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