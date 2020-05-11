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Видео
Карантин и животные: как звери захватывают опустевшие города
Пока жители большинства городов сидят дома на карантине, животные набираются храбрости и постепенно осваивают новые территории.
Птицы, лисицы, овцы, дикие свиньи и крысы открывают для себя опустевшие улицы и парки.
Русская служба Би-би-си сделала подборку.
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11 мая 2020
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