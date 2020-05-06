Принцу Арчи год. Меган и Гарри показали, как читают сыну книгу
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Принцу Арчи год. Меган и Гарри показали, как читают сыну книгу

Сыну Меган Маркл и Гарри Арчи Маунтбаттену-Виндзору 6 мая исполнился год. Родители выпустили ролик, в котором показали его вблизи впервые.

Видео вышло в аккаунте благотворительной некоммерческой организации Save the children UK.

После сложения части королевских обязанностей Гарри и Меган с сыном живут в Калифорнии.

  • 6 мая 2020
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