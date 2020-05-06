Принцу Арчи год. Меган и Гарри показали, как читают сыну книгу

Лондон на карантине: День рождения в локдауне, возвращение Бориса и конец терпения

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер продолжает свой видеоблог, он рассказывает о том, как это – провести день рождения на карантине и как у многих начинает заканчиваться терпение.