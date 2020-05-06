Бурлеск в пустом клубе
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Бурлеск в пустом клубе. Чем занимается безработная танцовщица в Токио

В Японии вся развлекательная индустрия – бары, рестораны и клубы – закрыты на карантин до конца мая.

Танцовщица бурлеска Айя "Русалка" Юмико оказалась в вынужденном отпуске и без дохода. Она работает как частный предприниматель и ее зарплата зависит от количества выступлений и чаевых, поэтому она даже не может подать заявку на финансовую поддержку от государства.

О том, как танцовщица бурлеска переживет карантин - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 6 мая 2020
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