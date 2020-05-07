Странные сны на карантине: почему во время пандемии снятся кошмары
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Странные сны на карантине: почему во время пандемии снятся кошмары

В последние месяцы многие люди заметили, что начали видеть более насыщенные и яркие сны, но при этом участились и кошмары, а ночи стали более беспокойными.

Почему во время карантина качество сна и сновидений могло измениться? Русская служба Би-би-си поговорила с сомнологом и психологом о том, что значат странные сны и можно ли от них избавиться.

Автор видео - Злата Онуфриева.

  • 7 мая 2020
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