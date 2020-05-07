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Странные сны на карантине: почему во время пандемии снятся кошмары
В последние месяцы многие люди заметили, что начали видеть более насыщенные и яркие сны, но при этом участились и кошмары, а ночи стали более беспокойными.
Почему во время карантина качество сна и сновидений могло измениться? Русская служба Би-би-си поговорила с сомнологом и психологом о том, что значат странные сны и можно ли от них избавиться.
Автор видео - Злата Онуфриева.
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7 мая 2020
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