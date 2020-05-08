Концлагерь на острове Джерси: как беглого советского солдата прятали всей деревней
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Концлагерь на острове Джерси: как беглого советского солдата прятали всей деревней

Британцу Бобу Ле Суеру – 99 лет. Во время Второй мировой войны он помогал некоторым советским военнопленным, бежавшим из концлагеря. С одним из них, Федором “Биллом” Бурым, у него завязалась дружба на всю жизнь.

Боб работал страховщиком на крохотном острове Джерси - одном из Нормандских островов посреди пролива Ла-Манш. Фашисты захватили эти территории в 1940 году и привезли туда военнопленных из разных стран, включая СССР.

Британец рассказал Русской службе Би-Би-Си о том, как сбежавших военнопленных прятали всей деревней, оформляли им поддельные документы, и как “казацкая песня” чуть не выдала Федора фашистам.

Автор видео - Мария Евстафьева.

  • 8 мая 2020
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