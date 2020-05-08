Концлагерь на острове Джерси: как беглого советского солдата прятали всей деревней
Британцу Бобу Ле Суеру – 99 лет. Во время Второй мировой войны он помогал некоторым советским военнопленным, бежавшим из концлагеря. С одним из них, Федором “Биллом” Бурым, у него завязалась дружба на всю жизнь.
Боб работал страховщиком на крохотном острове Джерси - одном из Нормандских островов посреди пролива Ла-Манш. Фашисты захватили эти территории в 1940 году и привезли туда военнопленных из разных стран, включая СССР.
Британец рассказал Русской службе Би-Би-Си о том, как сбежавших военнопленных прятали всей деревней, оформляли им поддельные документы, и как “казацкая песня” чуть не выдала Федора фашистам.
Автор видео - Мария Евстафьева.
-
8 мая 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне