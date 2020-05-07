Похороны в пандемию
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Похороны жертв коронавируса. Закрытые гробы, минимум родственников, переполненные кладбища

Закрытые гробы, минимум родственников, переполненные кладбища. В мире становится все больше жертв коронавируса и хоронить их приходится по новым правилам. Вот как это происходит в России, Бразилии, Испании, Мексике и Ираке.

  • 7 мая 2020
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