День Победы в пандемию. Как отмечали 9 мая в России и Беларуси
В странах СНГ отметили 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Коронавирус внес изменения в привычную программу празднования в России, а в Беларуси парад прошел без изменений - при тысячах зрителей и с массовыми гуляниями.
В Москве президент Владимир Путин в одиночестве возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и обратился к россиянам. О коронавирусе или пандемии глава государства не упоминал. В Беларуси, несмотря на критику ВОЗ, отказываться от массовых торжеств не стали. Парад в Минске принимал Александр Лукашенко. «Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы бы поступили так же», - отметил он со сцены. Посмотреть на мероприятие пришли тысячи человек.
По данным белорусского минздрава на 9 мая, в стране подтверждены более 22 тысяч случаев заболевания Covid-19, умерли 126 человек.
В России число заболевших коронавирусом, по данным минздрава на 9 мая, перевалило за 190 тысяч. Умерли более 1800 человек.
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9 мая 2020