"Нужно пройти между Сциллой и Харибдой". Путин о смягчении ограничений в России
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"Нужно пройти между Сциллой и Харибдой". Путин о смягчении ограничений в России

Режим выходных дней, продлившийся шесть недель по всей России, заканчивается с 12 мая. Дальнейшие решения в зависимости от ситуации будут принимать власти каждого из регионов, уточнил президент Владимир Путин.

  • 11 мая 2020
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