"Такого, как показывают в телевизоре, нет". Врач о дискриминации и условиях работы на севере России
Врач из города на Северо-Западе России рассказал Би-би-си на условиях анонимности о том, как работают медики в регионах во время пандемии. Он попросил скрыть свое имя и изменить голос из-за того, что опасается возможных последствий для себя и своей семьи. Разговор был записан в конце апреля.
По его словам, персонал больницы, о которой идет речь, с поступлением первого пациента с коронавирусом принял решение изолироваться.
Второй смены врачей в этом городе нет, уточнил собеседник, поэтому медики работают практически без отдыха. Средств индивидуальной защиты не хватает. По мнению доктора, медицинские работники стали часто сталкиваться с дискриминацией на бытовом уровне.
Авторы материала - Максим Ломакин, Татьяна Преображенская.
Художник - Денис Королев.
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12 мая 2020