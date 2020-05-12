Лондон на карантине. День Победы, русскоговорящий депутат и призыв "бдеть"
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Лондон на карантине. День Победы, русскоговорящий депутат и призыв "бдеть"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к стране и объяснил, как страна будет выходить из локдауна. Но месседж премьера, похоже, оказался не слишком понятным.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер продолжает свой видеоблог рассказом о новом лозунге Джонсона (который так рассердил шотландцев) и новых правил для страны.

Он также поговорил с русскоговорящим британским депутатом Бобом Сили о тестировании нового антикоронавирусного приложения на острове Уайт.

  • 12 мая 2020
Go to next video: Лондон на карантине: День рождения в локдауне, возвращение Бориса и конец терпения