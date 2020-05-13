Робот-патрульный следит за социальным дистанцированием в парке Сингапура
Media playback is unsupported on your device
Видео

Робот-патрульный следит за социальным дистанцированием в парке Сингапура

В Сингапуре тестируют робота Boston Dynamics в качестве патрульного в парке.

Четвероногая машина сообщает прохожим, что нужно держать дистанцию. Встроенные камеры фиксируют то, сколько людей находится в общественных пространствах.

Местные власти утверждают, что робот будет следить за тем, чтобы прохожие соблюдали дистанцию, а не за людьми.

  • 13 мая 2020
Go to next video: Boston Dynamics показала вежливых роботов