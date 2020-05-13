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Робот-патрульный следит за социальным дистанцированием в парке Сингапура
В Сингапуре тестируют робота Boston Dynamics в качестве патрульного в парке.
Четвероногая машина сообщает прохожим, что нужно держать дистанцию. Встроенные камеры фиксируют то, сколько людей находится в общественных пространствах.
Местные власти утверждают, что робот будет следить за тем, чтобы прохожие соблюдали дистанцию, а не за людьми.
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13 мая 2020
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