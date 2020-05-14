Лыжный курорт сохранит снег к следующему сезону
Media playback is unsupported on your device
Видео

Сберечь снег до следующего сезона. Как выживает лыжный курорт в пандемию?

Горнолыжный сезон на финском курорте Леви, который находится в 150 км севернее от полярного круга, обычно длится до мая. Но в этом году, несмотря на рекорд по количеству выпавшего снега, лыжи пришлось зачехлить еще в марте из-за коронавируса.

Местные бизнесмены решили не отчаиваться и сберечь выпавший снег к следующему сезону. Они собрали его в кучи и накрыли специальным материалом, чтобы снег не растаял летом.

  • 14 мая 2020
Go to next video: Коронавирус: почему в Швеции не вводят карантин?