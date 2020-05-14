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"Жизнь - она как курьер": один день на карантине
В Москве режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса длится уже больше месяца, и за это время жизнь людей кардинально изменилась.
Многим пришлось перейти на работу из дома, другим - наоборот, еще больше передвигаться по городу.
Би-би-си попросила таксиста, курьера и журналиста рассказать о том, как проходит их рабочий день на карантине.
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14 мая 2020
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