"Жизнь - она как курьер": один день на карантине
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"Жизнь - она как курьер": один день на карантине

В Москве режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса длится уже больше месяца, и за это время жизнь людей кардинально изменилась.

Многим пришлось перейти на работу из дома, другим - наоборот, еще больше передвигаться по городу.

Би-би-си попросила таксиста, курьера и журналиста рассказать о том, как проходит их рабочий день на карантине.

  • 14 мая 2020
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