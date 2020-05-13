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Видео
Как нарисовать Тоторо за минуту. Видеоинструкция
Продюсер студии "Гибли" Тосио Судзуки показал фанатам, как нарисовать одного из самых популярных персонажей японской анимации - Тоторо.
По мнению Судзуки, главный секрет - правильно расположенные глаза.
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13 мая 2020
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