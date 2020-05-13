Как нарисовать Тоторо за минуту. Видеоинструкция
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Как нарисовать Тоторо за минуту. Видеоинструкция

Продюсер студии "Гибли" Тосио Судзуки показал фанатам, как нарисовать одного из самых популярных персонажей японской анимации - Тоторо.

По мнению Судзуки, главный секрет - правильно расположенные глаза.

  • 13 мая 2020
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