Смертный приговор для всей семьи. Как живут родственники осужденных на казнь в Беларуси
Беларусь – единственная страна в Европе, где есть смертная казнь. Родственникам не сообщается ни о времени исполнения приговора, ни о месте захоронения. Корреспонденты Би-би-си узнали, как живут семьи приговоренных к высшей мере наказания.
Сыновей Натальи Костевой - 19-летнего Станислава и 21-летнего Илью - приговорили к расстрелу за убийство соседки. Несмотря на то, что решение суда еще оспаривается, им уже выдали робы смертников.
Сохранить жизни Станислава и Ильи может помилование от президента Лукашенко.
Для Любови Ковалевой смертный приговор сыну уже стал необратимой трагедией. Владислава Ковалева расстреляли в марте 2012 года, спустя четыре месяца после решения суда.
Это дело заставило многих белорусов пересмотреть свое отношение к такому виду высшей меры наказания, говорят правозащитники.
Но президент Лукашенко считает, что смертная казнь “помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом”.
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15 мая 2020